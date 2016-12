Vous avez connu les AGO, voici les AYA !

Tout comme le sommet « gnassional » sur la « sikrité » maritime, les gens ont souhaité que le parti des déshérités meure et disparaisse de la scène. Certains ont jeuné même, se sont abstenus de faire la chose – hum – afin que leur rêve devienne réalité. Mais ils ont tiré à terre. Quand Jésus Agboblack est avec toi, rien ne peut t’arriver. Tous les pièges à toi tendus seront déjoués et tes ennemis échoueront. C’est ça qui est la vérité. Tous ceux qui ont prié et sont allés voir les charlatans pour que le plus grand parti préfectoral de l’opposition disparaisse n’auront que leurs yeux pour pleurer. Il est bien vivant, debout comme le mat intrajambaire d’un soldat au petit matin de l’harmattan.

Ce samedi, ils ont donné au « prégodent » national un congé de va créer ton parti et surtout déblayé le chemin au retour de Jésus que les Togolais ont toujours négligé au profit de Barrabas, ce qui explique tous les « problèmes de difficultés » qu’ils ont. Mais que ce soit Agboblack ou « Apegnoè », pour le politique qui crie le plus à la rédemption, c’est comme amener la chèvre à attacher et amener la corde pour attacher la chèvre. « (…) Les deux font quelque chose de désastreux, et ce qu’ils font n’a aucun intérêt, c’est futile, ils n’ont qu’aller au diable, qu’ils nous foutent la paix ! », a-t-il tonné sur une radio de la place, ajoutant que « la petite vie des politiques n’est que la spéculation futile, ça n’a aucune espèce d’importance pour notre pays et l’avenir de nos enfants ». Pour lui, la préoccupation de la populace, c’est « que faire pour se faire soigner dans de bonnes conditions, avoir la paix, avoir la sécurité, que le Togo retrouve le prestige et que sa population soit relevée à la dignité humaine, c’est ça l’essentiel ».

Bon, l’épisode de ce samedi dans le feuilleton au parti des déshérités a tout de même apporté quelque chose de nouveau. On a connu les AGO, entendez les Amis de Gilchrist Olympio, cette horde de sous-fifres de l’opposant préhistorique périmé et qui le suivent « bèèèèèèèèè… » et « bouuuuuuuu… ». Ils ont aussi désormais leurs pendants au parti des déshérités. Eux, ils s’appellent les AYA, c’est-à-dire les Amis de Yawovi Agboyibo. S’ils étaient dans l’ombre avant, ils ont officialisé leur existence légale ce samedi.

Obligation de rouler doucement dans les alentours de maman milliardaire

Ce sont des rues banales, quelconques, sans apparent intérêt. Pendant longtemps, ces rues sont restées sans goudron, mais lorsqu’il a été décidé de les couvrir d’asphalte, de multiples dos d’âne ont été posés, obligeant les usagers de la route à rouler comme dans un cimetière.

On s’est toujours demandé pourquoi autant de dos d’âne sur des rues sans intérêt stratégique et qui sont rarement fréquentées ? On nous dit que c’est à cause de la maman de la République. Oui, à cause de la mère du jeune Prince, les Togolais sont obligés de rouler comme des tortues s’ils veulent nécessairement s’aventurer dans son quartier. Après tout, maman Faure n’est pas n’importe qui.

Souvenez-vous, il y a quelques années, son entourage n’avait pas eu besoin de connaître la combinaison de son coffre-fort. Sans effort, des gens ont pu dérober dans sa maison argent et objets de valeur estimés à plusieurs milliards de FCFA. Eh oui, pendant que la majorité des travailleurs togolais triment et roulent sur des découverts à longueur de mois, la première mère du Togo dispose de milliards à son domicile. Cette affaire avait valu la prison à certains, mais qui ont été vite relâchés, de peur que cela ne devienne une affaire d’Etat. Parce que si cela devrait perdurer, on aurait cherché à savoir comment une femme qui ne travaille pas, qui n’est pas déclarée à la CNSS peut disposer d’autant d’argent chez elle.

Aujourd’hui, ces rues sont désertées par les usagers, non pas parce qu’elles ne sont pas goudronnées, mais du fait des ralentisseurs qui les jonchent. Il existe plein d’autres rues qui méritent des ralentisseurs, mais dont on ne s’occupe pas. Et presque toutes les semaines, ce sont des accidents qui s’y produisent. Les exemples de la voie allant de MRS Novissi à la station Oando, le grand contournement, la voie de Super Taco sont autant de routes dangereuses qui méritent qu’on fasse quelque chose pour limiter les pertes en vies humaines.

Les dos d’âne, c’est bien, très bien même, mais ce sont les voies qui les méritent et aussi leur hauteur qui posent problème. Ailleurs, on sait que c’est juste pour faire ralentir les usagers et prévenir les accidents ; mais au Togo, ce sont des dos de dromadaires comme on en voit devant le camp d’Adidogomé et dont le but est d’amocher les châssis et divers pièces des véhicules.

Ecoles ou porcheries ?

Après la rentrée repoussée pour cause de sommet sur la « Shékrité », maritime, les établissements scolaires ont pu rouvrir grandement leurs portes. Alleluia ! Les enfants avaient tellement attendu cette date du 17 octobre comme un évènement hors du commun.

On est à la deuxième semaine de la rentrée scolaire. Sur les réseaux sociaux les photos des établissements scolaires de certaines localités qui font la honte du « Gnassingbéland » y circulent. C’est inimaginable qu’en ce 21è siècle les enfants puissent s’instruire dans de telles conditions. Les écoles datent de mathusalem. On se demande si les « zotorités » en charge de l’éducation font le tour des établissements pour prendre les mesures nécessaires.

Le moyen tout trouvé par l’Etat « gnassingbélandais » en 2008 pour se débarrasser des établissements du préscolaire et du primaire, c’est de décréter leur gratuité. Sans aucune subvention et par manque de moyens adéquats, l’éducation est au rabais. Avec les grèves à répétition et leurs moyens limités, tous les établissements publics ont perdu leur renommée d’antan.

Soucieux de l’avenir de leurs progénitures, les parents préfèrent les inscrire dans les structures privées. On est d’accord qu’elles sont de véritables « sauvages » pour les enfants, mais certaines écoles laissent à désirer. Pendant que les gosses de la minorité pilleuse sont envoyées dans les grandes écoles, celles de la majorité miséreuse étudient dans les porcheries. Les effectifs sont pléthoriques. Pour une classe de maternelle, la tata avec son salaire de misère (25 000 F FA) doit gérer plus de 50 élèves. Ils sont assis à trois sur des bancs qui n’ont pas de cassiers. Il n’y a pas de rangées et les pauvres élèves sont obligés de marcher sur les bancs. Les toitures sont complètement rouillées et lorsqu’il pleut, les enfants sont obligés de suivre les cours les pieds dans l’eau. Avec les contrôles biaisés qui se font, les fondateurs se remplissent les poches sans être inquiétés. Ainsi va la « gnassion » !