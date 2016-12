L’envie de toi

Akama rattrapa sa femme Zodopé et la prit à la taille. Il prit ses lèvres en la retournant. Ils se donnèrent un baiser langoureux et le mari l’entraina vers la chambre à coucher. Il était revenu du travail à midi juste pour faire l’amour à sa femme. Ils n’étaient mariés que depuis un mois et demi. Quand il partait au boulot, c’est le soir qu’il revenait. « Chéri, tu n’as pas faim ? Je vais te préparer à manger», précisa Zodopé. « Non, pas pour le moment», répondit Akama qui empauma les deux fesses de son épouse. La jeune femme comprit le message et enroula ses bras autour de son cou.

Au bout de quelques minutes, la bouche de Zodopé allait et venait le long de la saucisse trapue d’Akama. Sa langue parcourait toute sa longueur, jusqu’à titiller le méat. Ce qui déclenchait chez son mari des vibrations ayant l’allure d’une décharge électrique. Ce dernier lui attrapa la nuque pour lui imprimer des mouvements sur sa colonne de chair qui durcissait. Lorsqu’Akama lâcha la nuque de Zodopé, son bassin prit la relève. Il donnait de furtifs coups de reins dans la bouche de son épouse comme s’il lui faisait l’amour. Sans la brusquer, chaque mouvement était contrôlé, évitant ainsi la sensation d’étouffement à la femme. Il ne voulait pas qu’assouvir son plaisir, mais faisait attention à chaque sensation de sa chérie.

Alors que Zodopé ne s’y attendait pas, Akama la projeta sur le lit. Il dégagea aussitôt son pagne et sa camisole. Pendant qu’il caressait ses cheveux, il promena ses lèvres sur les seins, sur le ventre en lui arrachant des feulements sensuels. Zodopé de son côté ne resta pas les mains mortes. Ses doigts se baladèrent sur le torse, les épaules et le dos de son mari. Elle sentit le souffle d’Akama balayer son mont de vénus et descendre sur son minou trempé.

Enivrée par le plaisir qui lui nouait le ventre et les reins, Zodopé appuya sur la tête d’Akama pour guider sa bouche vers la cave en écartant légèrement les cuisses. Avec tendresse, son mari saisit d’abord l’une des cuisses et la baisota. Il en fit de même pour l’autre. Zodopé s’offrit sans pudeur à Akama. Ouverte et haletant de désir, elle se confia aux lèvres avides de son mari. Lorsqu’elle sentit le premier contact du bout de la langue dans son minou, tout son corps vibra. Akama fouilla minutieusement la foufoune de sa bien-aimée jusqu’à ce qu’elle ne prenne son pied.

Akama l’enlaça et l’embrassa pendant que son sexe cherchait à se fusionner au sien. C’est un moment formidable qu’elle ne regretta pas. Son mari, dans un élan calculé, s’enfonça dans la moule. La sensation était si exquise que les premiers coups de reins d’Akama étaient désordonnés. Il ressortit de la grotte pour ensuite s’y replonger alors que sa chérie gémissait déjà de plaisir. Il entama des va-et-vient d’abord avec volupté, puis avec vigueur. Le visage de Zodopé se déforma avec un rictus de plaisir qui encouragea son chéri qui se sentit comblé. Les moments qui suivirent ne furent que plaisir et déchaînement jusqu’à ce qu’ils n’atteignirent le Nirvana.

L.R.