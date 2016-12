La Belgique opposée à des accords économiques avec le Canada, mais favorable avec les APE avec l’Afrique

Accords de partenariat économique, une géométrie variable

Les pays africains sont-ils devenus des spectateurs pendant que l’expression démocratique bat son plein ailleurs ? Pendant que le continent peine à trouver ses marques dans le domaine économique, il s’apprête à ouvrir ses frontières aux produits européens. Mais dans le même temps, des manifestations s’organisent sur le vieux continent pour dénoncer les accords que l’Europe se propose de signer avec les Etats-Unis d’une part, et le Canada de l’autre. L’Europe cherche à envahir l’Afrique de ses produits, mais refuse d’être inondée par les produits américains et canadiens.

Si ce n’est pas la politique de deux poids deux mesures, ça y ressemble fort. Nous avons appris sur Rfi que le Premier ministre français Manuel Valls s’est entretenu avec son homologue québécois Philippe Couillard. Au cours des échanges, ils ont fait montre d’un égal enthousiasme en faveur de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (Ceta). Selon la radio, entre les tenants du traité euro-canadien et les opposants à celui-ci, c’est d’emblée un dialogue de sourds. Les premiers parlent entreprises, exportations, investissements… Au besoin en forçant l’ironie, comme le député indépendant André-Pierre Puget. « Rien, rien de bon dans cet accord ! Je n’ai entendu que des critiques, que des drames annoncés ! Bref, l’Europe extra libérale imposant son modèle dictatorial à son peuple soumis à une puissance étrangère. Chers collègues, reprenons nos esprits, s’il vous plaît », a-t-il exhorté. Mais de leur côté, les anti-Ceta, eux, ont parfois du mal à s’extraire du registre de la salutaire méfiance vis-à-vis du capital. Frédéric Gillot, du Parti du travail, veut bien d’un traité « équitable, d’un traité qui remette l’homme au centre. D’un traité qui remette l’environnement, la société au centre, d’un traité qui ne vise pas uniquement le profit des multinationales ». Même si l’issue du vote ne fait pas de doute, la parole a été donnée au parlement de la Wallonie de se prononcer. Et hier, coup de tonnerre, le Premier ministre belge Charles Michel a bloqué la signature de cet accord qui devrait avoir lieu le 27 octobre prochain : « la Belgique n’est pas en état de signer le Ceta », a-t-il déclaré.

S’agissant des négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, plus connu sous les noms de TAFTA ou TTIP, entre l’Union européenne et les Etats-Unis, François Hollande a fait savoir en mai dernier que la France, à ce stade des négociations, dirait non au TAFTA. En revanche, pas un mot sur le petit cousin du TAFTA, celui qu’on appelle le CETA, un autre accord de libre-échange entre l’Europe et le Canada cette fois-ci, conclu en 2014 qui pourrait, lui, être adopté prochainement. C’est dire si les dirigeants savent distinguer la bonne graine de l’ivraie.

La douane camerounaise prévoit d’énormes pertes avec l’APE avec l’UE

Sous les tropiques, on a l’impression que les intellectuels, la société civile et la classe politique sont atteints d’amnésie sur les effets des Accords de partenariats économiques (APE).

Au Cameroun, un des premiers pays à avoir signé l’APE et dont la phase du démantèlement tarifaire est effective depuis le 4 août dernier, le directeur général des Douanes, Fongod Edwin Nuvaga estime que ce démantèlement induira des pertes de recettes douanières de l’ordre de 830 milliards FCFA en 2023 et 1907 milliards FCFA en 2030. C’était le mercredi 5 octobre dernier au cours d’un dîner-débat organisé dans la métropole économique, Douala, sous le thème : «Mise en œuvre de l’APE et lutte contre le commerce illicite: quels ressorts pour le partenariat douanes-entreprises ?».

« Ces prévisions inquiétantes, note-t-on, interviennent alors que le pays prévoit une mobilisation des recettes assignées à l’administration douanière de 753 milliards FCFA en 2016, en hausse de 11% en valeur relative par rapport à l’exercice précédent. Elles arrivent aussi au moment où ce service, selon Fongod Edwin Nuvaga, enregistre un nombre croissant de plaintes des importateurs en rapport avec la concurrence déloyale et la contrebande. Selon le directeur commercial et marketing de la Cotonnière industrielle du Cameroun (CICAM), Nicolas Njoh, «l’espace économique national est aujourd’hui envahi à plus de 80% par les produits entrés en fraude ou en contrebande». Le commerce illicite, a-t-il constaté, prospère parce que favorisé en interne par un certain laisser-faire des pouvoirs publics, l’opportunisme d’opérateurs économiques véreux ainsi que la confusion entre libéralisme et libertinage économique. Le commerce illicite, a ajouté Nicolas Njoh, est aussi favorisé par des facteurs externes tels que les politiques de subvention des exportations de certains pays occidentaux, les politiques agressives des pays émergents et les manipulations monétaires. L’impact de l’APE est d’autant plus redouté, au Cameroun, et selon le patronat, que son entrée en vigueur coïncide avec la chute vertigineuse du naira, la monnaie du grand voisin nigérian, ainsi que le maintien à un taux de change élevé du dollar américain », écrit l’agence APA. Le Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM) avait freiné des quatre fers sur ce démantèlement tarifaire exclusif, militant davantage pour « un APE régional complet et équilibré » et insistant pour la mise en place préalable de réformes règlementaires. Aujourd’hui, constate APA, les Douanes camerounaises préconisent la mise en œuvre de mesures de sauvegarde à l’instar des droits antidumping ou des mesures compensatoires, une bonne maîtrise du calendrier de démantèlement tarifaire, la rationalisation des exonérations et l’octroi des régimes économiques et suspensifs aux entreprises locales. Quid des autres Etats ?

Omerta sur le sujet au Togo

Sujet sensible ou incapacité d’évaluer les impacts sur l’économie togolaise ? Le Togo fait partie des Etats qui ont, sans avoir pris le temps de comprendre toutes les conséquences du démantèlement tarifaire, donné leur quitus à l’adhésion aux APE.

Depuis la fusion des régies financières, le répondant des services des Douanes se trouve être Kodjo Adédjé, Commissaire des Douanes et des droits indirects. Dans quelques semaines, les citoyens apprendront les objectifs de recettes assignés à ce service pour l’année prochaine. Mais avec la mise en œuvre des APE, il devient impératif que les citoyens, à travers leurs élus, sachent ce que sera la facture en termes de profits et de pertes pour les services des Douanes. Et cet exercice est d’autant plus urgent que le Togo ne peut pas continuer à recourir à des lois de finances rectificatives tous les 365 jours comme c’est devenu la coutume. A l’instar du Cameroun, le Togo aussi doit être mis au parfum des « retombées » de la mise en œuvre des APE. A moins que le commissaire ne maîtrise pas le sujet, ce qui serait dommageable à l’économie togolaise. Mais au demeurant, pourquoi aucune autorité n’ose parler de ce sujet alors que le pays est engagé ? Si la Belgique a pu dire non au Ceta, c’est pour avoir analysé les conséquences de cet accord sur son économie. Mais le même pays est d’accord pour que l’Europe signe les APE avec l’Afrique. Et que disent les dirigeants africains eux-mêmes en général et ceux du Togo en particulier ? Avec une société civile atone, tout porte à croire que c’est à la vingt-cinquième heure que le continent réalisera avoir été berné par ses dirigeants. Thomas Sankara disait à raison : « l’esclave qui refuse de s’affranchir ne mérite pas qu’on s’apitoie sur son sort ». Il revient aux Africains de se déterminer par rapport au reste du monde.

Abbé Faria